Karabükspor'da Kastamonuspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Demirci yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alan çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

KARABÜK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:44

YATSI 20:03

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