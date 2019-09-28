Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları start aldı

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KarabükSafranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye OffRoad Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük’te start aldı.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy Köyü mevkinde 2 gün sürecek olan OffRoad Türkiye Şampiyonası 100. Yıl Mahallesi’nde verilen startla başladı. Şampiyona yarışlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcu katıldı. Mukavemet yarışlarının birinci gününde 3 etap boyunca 47.4 kilometrelik parkurda sürücüler kıyasıya mücadele etti. Pilotlar parkurda dereceye girebilmek için tehlikeli parkurları başarı ile tamamlamaya çalıştı. Şampiyona, yarın özel seyirci parkuruyla sona erecek.

KARABÜK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:44

YATSI 20:03

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