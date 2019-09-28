Karabük'te odun yüklü kamyon devrildi

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Karabük'ün Yenice ilçesinde odun yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kaza, Yenice ilçesi Yirmibeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan K. yönetimindeki 78 YD 699 plakalı odun yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken kamyonun devrilmesiyle odunlar yola devrilerek yol trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası vatandaşların haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen başka bir kamyonla odunlar taşındıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

KARABÜK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:12

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