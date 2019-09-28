Belgesel filmin birincisi İranlı Mahdi Zamanpore Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında birinciliği İranlı yönetmen Mahdi Zamanpore elde etti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film ve Fotoğraf yarışmasında dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köşe, sinema oyuncusu Müjdat Gezen, birçok yönetmen ve fotoğraf sanatçısı ile davetliler katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köşe, çok güzel bir festival geçirdiklerini söyledi.

Festivale emek veren ve katılan herkese teşekkür eden Köse, kültürel miras ve korumacılık teması çerçevesinde çok eğerli bir belgesel arşivi oluşturduklarını söyledi.

Törende proje ödülünü "Safranbolu'da mekan" isimli projesiyle Yavuz Özer kazandı. Serbest kategoride düzenlenen jüri özel ödülünü

"Meerim" belgesel filmiyle Aleksandra Rechkalova ile "Ardımda Kalanlar" belgesel filmiyle Nuray Kayacan aldı.

Serbest kategorisinde "Mavi Otel" belgesel filmiyle Hasan Basri Özdemir birinci, "Pembe Kimlik" belgesel filmiyle Tolunay Tekmek ikinci, "Uçan Adam" belgesel filmiyle Nusret Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz üçüncü oldu.

Ünlü yönetmen Suha Arın adına düzenlenen "Suha Arın Özel Ödülü"nü ise "The Unsung" belgesel filmiyle Sarah Thomas kazandı.

Amatör kategoride "Yaylacı" belgesel filmiyle Fatih Ertekin birinci olurken, "Mahlota" belgesel filmiyle Volkan Serdar ikinci, "Baduy" belgesel filmiyle Aufa Bilhaq ve Esra Julian üçüncü oldu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Özel Ödülü "The Em Space" belgesel filmiyle Sebastien Bauder'a verildi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında profesyonel kategoride "AsakTaş İşçisi" belgesel filmiyle İranlı yönetmen Mahdi Zamanpore birinci olurken, "Değişen Şehirler" belgesel filmiyle Tevfik Şenol ikinci, "Son Kabineler" belgesel filmiyle Ebru Çakırkaya üçüncü oldu.

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı Türker İnanoğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi. Ödülü Türker İnanoğlu adına Serpil Akıllıoğlu aldı.

Serpil Akıllıoğlu, Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını belirtti.

İnanoğlu'nun tedavisinin devam ettiğini ifade eden Akıllıoğlu, İnanoğlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğunu kaydetti.

KARABÜK 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:12

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