Tozu dumana kattılar Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattı

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KarabükSafranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü’nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye OffRoad Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor.

Karabük Üniversitesi’nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan OffRoad Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel’in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor.

4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor.

Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi.

KARABÜK 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:42

YATSI 20:02

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