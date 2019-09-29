5 günlük bebek helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Karabük'te 5 gün önce dünyaya gelen bebek, kalp hastalığı sebebiyle İstanbul'a sevk edildi.
Karabük'te 5 günlük bebeğe konjenital kalp hastalığı tanısı konuldu. Henüz ismi bile konulmayan bebek için Sağlık Bakanlığına ait 112 hava ambulansı çağrıldı. Ambulans helikoptere alınan bebek, havayoluyla İstanbul Bakırköy Acıbadem Hastanesine sevk edildi. Bebeğin tedavisine burada devam edilecek.
KARABÜK
30 Eylül 2019 Pazartesi
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