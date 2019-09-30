Karabük'te iki katlı ev kül oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yürecik köyünde Mustafa Atmaca'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangını fark eden çevredekiler Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürdü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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