Akrobatik kaza kask kamerasında

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada yerde yatan motosikletli, "İyiyim ben, çıktım mı?" dedi.

Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy köyünde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Arkadaşlar bir süre sonra hızlanarak tepeyi çıkmaya başladı. Tepeyi hızla çıkarken havalanan motosikletli, kendisinden önce tepeye çıkan arkadaşının motosikletinin üzerine düştü. Düşen motosikletli arkadaşlarına, "İyiyim ben, çıktım mı?" diye sordu. Çarpışan motosikletlerde hasar oluşurken, kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.



KARABÜK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:40

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.