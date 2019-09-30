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Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

İHA

Karabük'te ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 25,9 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 45,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Karabük’te ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Karabük’te ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 25,9 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 45,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12,5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 1,5 azalarak 15 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Karabük’te ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 25,9 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 azalarak 45,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak’ta ise ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 28,6 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 azalarak 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bartın’da ise ihracat 2019 yılı Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 46,6 azalarak 1,3 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 azalarak 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KARABÜK

01 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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