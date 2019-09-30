Karabük’te yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünün yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirdiği "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında ilde yerli tohumla 12 çeşit ürünün üretimi yapıldı.
KARABÜK
01 Ekim 2019 Salı
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