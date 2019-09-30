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KARDEMİR'de yenilenen yüksek fırın ateşlendi KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: "3,5 ...

İHA

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 10 Haziran'da durdurulan 4 nolu yüksek fırın, 112 gün süren yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ateşlendi.

KARDEMİR'de yenilenen yüksek fırın ateşlendi KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: "3,5 milyon ton kapasiteye çıkabilmek için bir tane daha yüksek fırın yapacağız"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 10 Haziran'da durdurulan 4 nolu yüksek fırın, 112 gün süren yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ateşlendi.
Yaklaşık 85 milyon lira harcamayla yenilenen yüksek fırında bölgesel zırh değişimi yapılarak fırın üretim kapasitesi yüzde 10 artışla 550 bin tona yükseltildi. Yenileme kapsamında fırındaki tüm soğutma sistemleri, refrakterler, dökümhane, hidrolik boru hatları, elektrik otomasyon kabloları ve sabolar yenilenerek modernize edildi. Düzenlenen ateşleme töreninde yatırım süreci ile ilgili bilgi veren KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yenileme çalışmalarında KARDEMİR personeliyle birlikte yurt içi ve yurt dışı tedarikçi firmaların personellerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik yatırım ekibinin görev aldığını belirtti.
112 gün süren koordineli çalışma neticesinde toplam 2 bin 650 ton çelik ve 2 bin 200 ton refrakter demontaj ve montajının gerçekleştirildiğine dikkat çeken Soykan, 85 milyon lira harcanan bu bakım duruşu sonrasında fırın hacminin 450 metreküpten 580 metreküpe çıkarıldığını, böylelikle sıvı ham demir üretim kapasitesinin 100 bin ton daha artırılarak 450 bin tondan 550 bin tona yükseltildiğini kaydetti.
Yüksek Fırınlar Müdürlüğünün bu kapasiteyi maksimum kullanacağından emin olduğunu aktaran Genel Müdür Soykan, "Bu önemli bakım ve kapasite artışını gerçekleştiren başta yüksek fırın personeli olmak üzere tüm işletme, yatırım ve satın alma personeli ile birlikte emek ve katkı veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

"KARDEMİR büyüyor, Karabük büyüyor"
KARDEMİR'in 3.5 milyon ton/yıl üretim hedefine ulaşması için gerekli vizyon ve desteği için yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür eden Soykan, yenilen 4 nolu yüksek fırının, KARDEMİR'e bereketli kazançlar getirmesini diledi. Soykan, "KARDEMİR büyüyor, Karabük büyüyor, ülkemiz büyüyor" dedi.
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ise KARDEMİR'deki mühendislik kabiliyetlerine dikkat çekti.
Güleç, şunları kaydetti:
"25 yıl önce bu revartmanların hiçbirini kendimiz yapamayıp dışarıdan ekip getirerek yaptırıyorduk. Özelleşme sonrası bütün revartmanları kendimiz gerçekleştiriyoruz. KARDEMİR'in mühendisi, işçisi, formeni ve çalışanı ile birlikte başarıyoruz. Bu bizim yüreğimize su serpiyor. Ülkemizde özel şirket olarak yüksek fırın kuran ilk şirket KARDEMİR AŞ. bunu da mühendis arkadaşlarımızla, işçimizle, çalışanımızla başardık. Bu yüksek fırınımızda genel müdürümüzün söylediği gibi sadece bir revartman değil aynı zamanda bir kapasite artışı sağlamış oluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Güleç, şu ifadelere yer verdi:
"En önemlisi de bu yatırım yapılırken hiçbir şekilde kimsenin burnunu kanamadan, iş kazası olmadan bu işin başarılmasıdır. Bundan dolayı da arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. 3,5 milyon ton kapasiteye çıkabilmek için bir tane daha yüksek fırın yapacağız. Bu yatırımı da önümüzdeki yıl içerisinde gerçekleşecek ve biz 3,5 milyon ton fiili kapasiteyi yakalamış bir şirket olacağız. Buda bizlere övünç veriyor. Burada emeği geçen 250 kişilik kadronun tamamına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm KARDEMİR işçilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz bu yatırım kararlarını almazsa hiç birinin gerçekleşmesi mümkün değil. Onları da ayrı ayrı tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu fırının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."
KARDEMİR'in çelikhane bölgesinde devam eden 2. nolu konverter kapasitesinin artırılması, yeni kireç fabrikası ve 4. sürekli döküm makinası yatırımlarının da önümüzdeki günlerde tamamlanarak işletmeye alınması bekleniyor. Konuşmaların ardından dua edilerek yakılan meşalelerle yenilenen yüksek fırın ateşlenerek üretime başladı.

KARABÜK

01 Ekim 2019 Salı

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