Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan İzzet Ömer Aslan (12), akşam saatlerinde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan'ın ailesi, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarının eve gelmediğini bildirdi. Emniyet güçleri çocuğun bulunması için çalışma başlatırken, Aslan'ın eşgali kent genelindeki tüm ekiplere iletildi. Sosyal medyadan da Aslan'ın bulunması için paylaşımlarda bulunulurken, polis ekipleri de kent genelinde arama çalışması yaptı.



Bir vatandaşın Aslan'ın sosyal medyadaki fotoğrafını görerek polise ihbarda bulunmasının ardından İzzet Ömer Aslan, Karabük Kent Meydanı'nda polis tarafından bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

KARABÜK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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