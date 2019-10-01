Durdurulan otomobilde esrar ve ecstasy ele geçirildi

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KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.



KARABÜK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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