İtfaiye ekiplerinin evde yakaladığı yılan doğaya salındı

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağına girerek korkuya neden olan yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçasu mahallesinde, bir evin mutfağına pencereden yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri kısa süreli korku yaşarken durumu Safranbolu Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yakaladığı yılanı doğaya saldı.

KARABÜK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:40

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.