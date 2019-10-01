Köyiçi Meydanı genişletilecek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Köyiçi Meydanı'nda çalışmaların başladığını bildirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünden onayının alındığını, çalışmaların başladığını ve meydanın biraz daha genişletileceğini söyledi.

Köyiçi'nin Safranbolu'nun önemli bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Köse, "Köyiçi mevkisinde gerçekleştireceğimiz çalışmaları neticesinde buranın çehresini daha da güzel bir hale getireceğiz. Bununla birlikte bir de Atatürk büstü yerleştirilecek. Daha önce de belirttiğimiz üzere geçmiş yıllarda kaldırılan Atatürk heykelini burada yaşayan vatandaşlarımız ile istişare ederek eski yerine koymaya karar verdik. Yapacağımız diğer çalışmalar ile Kösyiçi'ni eskiden olduğu gibi bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, şunları kaydetti; "Tüm bunlarla beraber, kaldırım yenileme çalışmaları da devam etmekte. Amacımız sadece rutin hizmet anlayışı değil, vatandaş odaklı sosyal belediyecilik. Hizmetin en kalitelisini ve en iyisini hak eden değerli hemşehrilerime hak ettikleri hizmeti verebilmektir. Bunun içi var gücümüzle çalışıyoruz."

KARABÜK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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