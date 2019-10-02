Safranbolu'da yaya geçitlerinde nöbet tutuldu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kolluk personeli yaya geçitlerinde nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Safranbolu'da; Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, belediye başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, kamu kurum müdürleri, polis, jandarma ve zabıtaların katılımıyla etkinlik yapıldı.

Kaymakam Ürkmezer ve diğer protokol üyeleri, yayalara ve sürücülere broşür dağıttı. 100 Dükkanlar mevkisi ve Sadri Artunç Caddesi'nde hep birlikte yaya geçidinden geçildi.

KARABÜK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.