LuaLua, Karabük amatör liginde

KARABÜK'te bu sezon amatör ligde mücadele edecek olan Karabük 1937 Spor Kulübü, daha önce Süper Lig'de forma giyen 38 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Lomana Trésor LuaLua ile anlaşma sağladı. LuaLua, "Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak" dedi.

Amatör takımlardan Karabük 1937 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, daha önce Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor formalarını terleten LuaLua ile 1 yıllık anlaşma sağladı. LuaLua tekrar Karabük'te olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çünkü Karabük evim gibi. Çok iyi şeyler var kafamda. Bir gün buraya geleceğimi biliyordum. Başkan çağırdı, geldim. Karabükspor için zamanında çok uğraştım, emeklerim var. Taraftar sosyal medya üzerinden gelmemi çok istedi. Kıbrıs'tan geldim. İdmanlardan sonra fizik olarak forma girerim" dedi.

Amatör ligde oynayacak olmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine ise Lua Lua, "Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak. Kıbrıs'ta amatör oynadım. Onun için fark etmez. LuaLua geldi, inşallah takım büyüyecek, büyük takım olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

LuaLua'nın kulüp formasını giymesi

LuaLua'nın açıklamaları

Mehmet Aytekin'in açıklamaları



KARABÜK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

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