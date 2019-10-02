Gönül köprüsü projesinde öğrenciler, minik öğrencileri sevindirdi

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Yenice ilçesinde Karabük TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu Spor Kulübü’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Gönül köprüsü “ projesi kapsamında öğrenciler, öğrenci kardeşlerini hediyeler dağıtarak sevindirdi.

TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulu Spor Kulübü 7/B sınıfı öğrencileri,kendi imkanları ve öğretmenlerinin desteğiyle toplum hizmeti sosyal etkinlik kapsamında Yenice ilçesine bağlı Satuk Balıkısık Okulu birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar alarak hediye ettiler. Satuk Balıkısık Okulunda öğrencileri ziyaret ederek küçük kardeşlerine hediyeleri takdim edip onlarla tanışan beraber resim çizip hatıralar biriktiren öğrenciler, mutlu ve huzurlu olarak Balıkısık'tan ayrılıp Karabük'e döndüler.

Sevinçleri gözlerinden okunan minik öğrenciler, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

KARABÜK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

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