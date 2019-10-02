Karabük’te çocuklar “önce yaya” dedi Vali Gürel: “32 sürücü ve 5 yayaya ceza kesildi”

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyası kapsamında Karabük’te yapılan yaya geçidi uygulamasında öğrenciler ‘önce yaya’ dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler PTT Kavşağı üzerindeki yaya geçidinde uygulama yaptı. Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı uygulamada sürücülere broşür dağıtılarak, yayalara öncelikli yol hakkı konusunda uyarılarda bulunuldu. 81 yaya geçidinde 212 personelin görev aldığı uygulamada öğrenciler “Önce yaya” sloganı attılar. Daha sonra Vali Gürel ve beraberindeki heyet öğrencilere kırmızı düdük ve kalem gibi materyaller dağıttı.



“32 sürücü ve 5 yayaya ceza kesildi”

Vali Gürel yaptığı konuşmada, “Burada 2018 yılında yapılan bir değişiklikle polisin ve trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde yayanın önceliği kanun maddesi haline getirildi. Şubat itibariyle yaptığımız etkinlikle bunu duyurduk. O tarihten bu tarihe bu kavşakta 32 sürücü ve 5 yayaya ceza kesildi yapılan denetimlerde. Etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün itibariyle de bütün Türkiye’de yine aynı şekilde yaya güvenliğinin sağlanması nedeniyle etkinlik planlamaktayız. Bunun için ilimizde de okul önlerinde, kamu kuruluşlarının olduğu yerlerde, kavşaklarda bizler bütün trafik polislerimiz, amirlerimiz belli kavşaklarda bu etkinliği vatandaşa duyurmak, farkındalık oluşturmak adına etkinlik içerisindeyiz” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçlerde özellikle yaya geçitlerinin olduğu yerlerde yayanın önceliğinin olduğunu tekrar tekrar gündeme getireceklerini ifade eden Vali Gürel, “Vatandaşlarımızın, özellikle sürücülerimizin bunlara uymasını sağlayacağız. Daha öncede ifade etmiştik. Bu tür yaya geçitlerinde bilinçsiz araç kullanmaktan kaynaklı çok fazla ölümler olmakta. Bunları inşallah en aza indireceğiz” dedi.

KARABÜK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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