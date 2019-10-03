Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Karabük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı, Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.

Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Karabük Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısı 06 Kasım 2019, Çarşamba günü saat 17.00’de Belediye binasındaki Meclis Salonunda toplanmak üzere sonra erdi.

KARABÜK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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