Karabük´te bin keklik doğaya salındı

-KARABÜK´te, doğaya bin adet kınalı keklik bırakıldı.
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Yozgat Üretim İstasyonu'ndan 1000 adet kınalı keklik aldı. Keklikler, bugün kentin farklı bölgelerinde doğaya salındı. Kekliklerin salındğı bölgeler, 2019-2020 Merkez Av Komisyonu hükümlerince ava kapatıldı. Ekipler, kaçak avlanmaya karşı kontrollerini sürdürüyor.
KARABÜK
03 Ekim 2019 Perşembe
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