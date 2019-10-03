Karabük'te çevre düzenlemesi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Karabük Belediyesi tarafından kent merkezinde peyzaj çalışması başlatıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezindeki trafik adalarında yeni peyzaj düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşaklarda, görüş açısını engelleyen yaşlı bitkilerin temizlenerek bodur bitkilerden ve güllerden oluşan yeni bitkiler dikildiğini ifade eden Vergili, "Yeşillendirme çalışmalarımız sadece Şirinevler Mahallesi'nde değil ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi.

KARABÜK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:37

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.