Karabük Belediyesi sokak hayvanlarını 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de unutmadı.

Şehri çeşitli mahallerinde, belediye tarafından daha önceden yerleştirilen sokak hayvanları beslenme ve su odaklarının 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de temizlikleri ve mama takviyeleri 7/24 hizmet veren Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, hayvan haklarına her zaman saygılı olduklarını belirterek, "Sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapıyoruz. Onları koruyup kollamak her şeyden önce insanlık görevimizdir” dedi.

KARABÜK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.