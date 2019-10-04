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Hayvanseverler sokak hayvanları için toplandı

İHA

Safranbolu Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeni ile düzenlenen etkinlikte yüzlerce hayvansever bir araya geldi.

Hayvanseverler sokak hayvanları için toplandı

Safranbolu Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeni ile düzenlenen etkinlikte yüzlerce hayvansever bir araya geldi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile düzenlenen etkinlikte Misakı Milli Demokrasi Meydanında yüzlerce hayvansever can dostları ile bir araya geldi. Safranbolu Belediyesi tarafından atık su borularından üretilen mama ve su kapları da vatandaşlarla belirlenen bazı noktalara yerleştirilmek üzere meydana getirildi. İlk mama ve su kabını ise Misakı Milli Demokrasi Meydanına Başkan Köse yerleştirdi.
Son dönemde barınakta yaşanan ve kökeni kendilerinden çok önceye dayanan, üstelik düzeltmek için ciddi bir çaba harcadıkları sorunlar nedeniyle kendilerine büyük tepkiler olduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Oysa göreve geldiğimiz andan itibaren sorunların farkındaydık ve festivalle de çakışan bu sıkışık takvimde barınak için acil bir plan yapmak, mekânı büyütmek ve hayvanlarımızın rahat etmesi için gereken şartların çizimlerini hazırlayarak gerçekleştirilmesi yolunda bütçeler planlamak gerekti. Elbette tüm bunların bir günden diğer güne halledilmesi mümkün olmadı. Ancak bu sorumluluğun yükünü her gün üzerimde hissettiğimi ve çalışmaları takip etmekten geri durmadığımı sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Barınak geçmişte 60 kapasiteli olarak inşa edilmiş, ancak sokak hayvanlarımız geçmiş dönemde de kısırlaştırılmalarına rağmen dışarıdan getirilerek sınırlarımız içerisine bırakılan yeni sokak hayvanları ile durum düzelmek yerine kritik hale ulaşmış. Ne yazık ki bu durum artarak devam ediyor.” diye konuştu.
Göreve gelmeden evvel, barınaktaki hayvan sayısının 400’e yakın olduğunu ve kısırlaştırma dışında sadece basit tedaviler yapıldığını ifade eden Köse, “Ancak görevi devraldığım tarihten itibaren merkezde 85 adet kısırlaştırma ameliyatı, 150 adet tedavi ve diğer ameliyatlar yapıldığı kayda geçmiş durumda. Yapılan ameliyatlar arasında ortopedi, tümör ve göz ameliyatlarının da bulunuyor. Sağlığına kavuşturulan hayvanların küpelenerek tekrar alındıkları ortama bırakıldığını belirtmek isterim. Mevcut barınaktaki köpek sayısı da 150 ye düşülmüştür. Bu sayının düşmesinde sahiplendirme, 5199 sayılı kanun gereği sağlık işlemleri biten hayvanların tekrar alındığı ortama geri bırakılması etkili olmuştur. Dolayısıyla ‘Satın alma sahiplen’ sözünün ne kadar önemli bir uyarı olduğunu anlıyor, sahiplenilen canlarımıza yeni evlerinde hak ettikleri değerin verilmesini temenni ediyoruz” dedi.
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi
Köse, ‘barınak’ ismi ile anılan, Sokak Hayvanları Barınağı adını, ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ olarak değiştirdiklerini söyledi.
Merkezde hiçbir canın aç ya da susuz bırakılmadığını dile getiren Köse, “Aksine bizim dönemimizde mama alımı arttırıldı, ayrıca Askeriyeden elimize günlük 300 kilogram yemek ulaştırılıyor. Dolayısıyla mama çuvallarını görüp aç bırakılıyorlar demek doğru değil, zira hayvanlarımıza yemek de veriliyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Barınaktan getirilen sokak hayvanları ile hayvan severler bir araya geldi. Çocukların sokak hayvanlarına olan sevgileri gözden kaçmazken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip mama ve su verdiler.

KARABÜK

04 Ekim 2019 Cuma

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