Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2019 itibariyle bir önceki aya göre 14 araç artışla 66 bin 579 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos 2019 sonu itibariyle 23 milyon 113 bin 30 oldu.

Karabük’te ise bu sayı temmuz ayında 66 bin 565 iken 14 araç artışla Ağustos ayında 66 bin 579’a yükseldi. Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 579 araçtan 41 bin 202’si otomobil olurken, 9 bin 715'i kamyonet, 3 bin 27’si kamyon, 4 bin 197’si motosiklet, bin 722’si minibüs, 609’u otobüs, 5 bin 854’ü traktör ve 253 de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

KARABÜK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:35

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.