Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Baba mesleğinin yok olmaması için mezar ustası oldu Karabük’te bir çocuk annesi İnci Sarı, ...

İHA

Karabük’te yaşayan bir çocuk annesi İnci Sarı, 3 yıl önce kaybettiği babasının mesleği olan mezar taşı ve kalıbı yapımını "Baba mesleği yok olmasın" diyerek kendisi yapmaya başladı. Eşiyle birlikte çalışan Sarı, güç ve efor isteyen işte mezar dökümü, mezar başlığı, mezar içi taş, beton bahçe direği gibi meşakkatli işleri yapıyor.
İşletme mezunu olan 41 yaşındaki İnci Sarı, 3 yıl önce hayatını kaybeden babasının mesleğini devam ettirmek için mezar dökümünün başına geçti. Kardeşinin de 10 yıl önce ölmesi nedeniyle evin tek çocuğu olan İnci Sarı, babasının 20 yıl yaptığı mesleğini tek başına omuzladı. Babasının ölümünün ardından bir yıl işi kendisi yapan Sarı, birçok kadına da örnek oluyor. Kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini gösteren İnci Sarı, harç karmayı da evde yaptığı hamur işine benzetiyor.
Sarı, "Rahmetli babam 1997 yılında bu dükkanı açtı. Rahmetli olduğu 3 yıl öncesine kadar kendi bu işi getirdi. Erkek kardeşimde daha önce öldüğünden babam ölünce tek çocuk ben olunca bu işin başına geçtim. Eşimle birlikte elimden geldiğince baba mesleğini devam ettirmeye çalışacağız. İş başa düşünce insan öğreniyor” dedi.

"Zor ve efor isteyen bir meslek"
Yaptığı mesleğinin zor ve efor isteyen bir meslek olduğunu, ancak buna rağmen severek yaptığını anlatan Sarı, "Bir kadın için zor ama hiç imkansız değil. Aynı evde hamur karmaya benziyor. Zamanla insan bunları da öğreniyor. Harcın kıvamına da, taşımaya da kolayına da alışıyorsunuz. Şuanda artık işi de kavradık. Bu meslek meşakkatli, yorucu, güç, kuvvet isteyen bir iş. Zorluyor ama imkansız değil. Hem ev hem iş zor olmuyor. Eşim ve annem gerekli desteği veriyor. Eve gidince ev işlerinde eşimde bana yardımcı oluyor. Burada nasıl müşterek çalışıyorsak evde de müşterek çalışıyoruz. Onun için benim hiç zorluğum olmuyor.” diye konuştu.

“Hedefi şirket kurup istihdam sağlamak”
Kendisinin İşletme Lisans mezunu olduğunu da kaydeden İnci Sarı, “Hayalimde yöneticilik vardı. Şimdi kendi iş yerimi yönetiyorum bir yandan bakarsanız öyle. Çalışıyorum ve çalışmadan olmuyor. Aslında zevkli bir meslek ben seviyorum. Harcı kararken, kalıbı dökerken, uğraşırken severek yapıyorum. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Bir tek ev, el işi değil. Buraya gelenler ilk başta şaşırıyorlar. Zor olup olmadığını soruyorlar. Şaşkınlık yaşıyorlar. Artık gelenler bana alıştı. Şimdi hedefim bir kadın olarak bu işi devam ettirmek ve adımızı duyurarak büyük firmalarla çalışıp 5 yıl sonra şirket olup istihdam sağlamak istiyorum” diye kaydetti.

"Eşim olmuş, patronum olmuş hiç önemli değil"
Eşi Özcan Sarı da eşinin yanında çalışmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Kayınpederim hayatını kaybettikten sonra eşim dükkanın başına geçti. Ben o zamanlarda restoranda çalışıyordum. Sözleşmem gereği bir yıl sonra orayı bırakarak eşimin yanına geldim. Onun yanında ve ustalardan bu işi öğrenmeye başladım. Yapılmayacak bir iş yok. Sevgiyle yaklaştıktan sonra olmayacak hiçbir şey yok. İnandığımız tek şey, sevgi saygı Allah’a inanç, güven ondan sonra kazanamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Eşine evde yardımcı olduğunu aktaran Sarı, "Bizim için literatürdeki adı hanım ağa. Gocunacak bir şey yok. Sonuçta ekmeğimizin peşindeyiz. Eşim olmuş, patronum olmuş önemli değil. Elin yanında çalışıyorduk bir şey yoktu şimdi eşimin yanında çalışıyorum aile ortamı olduk. Maaşı bile tam veriyor. Eve gittiğimizde orada da destek oluyorum, çay koymanın dışında. Ev temizliği yapıyorum, yemek yapıyorum, duvarı, camı siliyorum. Elimizden geliyor yapıyoruz” dedi.

KARABÜK

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Hayvanseverler sokak hayvanları için toplandı
YEREL HABERLER Hayvanseverler sokak hayvanları için toplandı
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
YEREL HABERLER 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
Hayırsever işadamı Baltacı’nın yaptıracağı ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Hayırsever işadamı Baltacı’nın yaptıracağı ilkokulun ...
Karabük'te temizlik çalışması
YEREL HABERLER Karabük'te temizlik çalışması
"Dünyanın en pahalı baharatı"nda hasat başladı UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ile özdeşleşen 'dünyanın en pahalı baharatı' safran hasadı başladı
YEREL HABERLER "Dünyanın en pahalı baharatı"nda hasat başladı UNESCO ...
Safran hasadı başladı
YEREL HABERLER Safran hasadı başladı
"Kanun ordusu" askerleri yemin etti Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çetin: "Bugün büyük fedakarlıklarla yetiştirip, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yemin ederek bütün milletimizin evladı olmuşlardır" "Bu millet, ettiğiniz yemine güveniyor, size güveniyor. Bu milletin başını dik tutmak hepimizin boynunun borcudur"
YEREL HABERLER "Kanun ordusu" askerleri yemin etti Jandarma Genel ...
3 katlı evin çatısına çıkan tavuk kuş gibi uçarak yere indi
YEREL HABERLER 3 katlı evin çatısına çıkan tavuk kuş gibi uçarak ...
Uzun, “Sıcak asfaltın 40 kilometresini bitirmiş bulunmaktayız”
YEREL HABERLER Uzun, “Sıcak asfaltın 40 kilometresini bitirmiş ...
KARDOFF Kulübünden Uzun’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER KARDOFF Kulübünden Uzun’a teşekkür plaketi
Düğünde bir kişinin ölümüne neden olan muhtar tahliye edildi
YEREL HABERLER Düğünde bir kişinin ölümüne neden olan muhtar tahliye ...
Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda sallayarak kurtardılar Önündeki kamyonete çarpan başka araç kasanın demirlerine sıkışınca vatandaşlar uzun uğraşlarla çıkarttı
YEREL HABERLER Sıkışan kamyoneti, zıpladılar, kaldırdılar sonunda ...
Karabük’te “Cami ve Hayat” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük’te “Cami ve Hayat” konferansı düzenlendi
Karabük'te çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Karabük'te çevre düzenlemesi
"Yaşlı Bakım Avrupa Uygulamaları" projesi
YEREL HABERLER "Yaşlı Bakım Avrupa Uygulamaları" projesi
Karabük’te Kınalı Keklikler doğayla buluştu
YEREL HABERLER Karabük’te Kınalı Keklikler doğayla buluştu
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile ...
Karabük´te bin keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Karabük´te bin keklik doğaya salındı
Miniklere başarının sonsuzluğunu uçurtmalarla gösterdiler Minikler için ‘uçurtma şenliği’ düzenlendi
YEREL HABERLER Miniklere başarının sonsuzluğunu uçurtmalarla ...
Türkiye'nin yüzde 72'si hareketsiz yaşıyor Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: "Türk toplumunun yüzde 72'si hareketsiz bir yaşam içerisinde hayatını sürdürüyor. Çok az bir kısmı gerçekten istenilen düzeyde bir hareketli yaşam sürdürüyor"
YEREL HABERLER Türkiye'nin yüzde 72'si hareketsiz yaşıyor Karabük İl ...
Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle tutturuldu
YEREL HABERLER Kaplumbağanın kırılan kabuğu telle tutturuldu
Rektör Polat, Belarus’ta iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Rektör Polat, Belarus’ta iş birliği protokolü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X