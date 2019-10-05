Yoldan çıkan tır park halindeki otomobilleri biçti

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Karabük’te meydana gelen trafik kazasında havanın yağışlı ve yolun kayganlaşması sonrası yoldan çıkan bir Tır, karşı şeride geçerek park halindeki araçları biçti.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde ve tırda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Karabük Ankara karayolu Öğlebeli kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalı tır, yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüje çıkarak karşı şeride geçti. Tır, park halindeki 78 BB 245 ve 78 BT 753 plakalı otomobillere çarparak yoldan çıkarak su kanalına düşmekten son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KARABÜK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

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