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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 20 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor’a 20 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Mutlu Çiğdem xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Oğuz Eken xx (Barbaros dk. 62 xx), Toykan Topuz xx (Emre Eser dk. 67 xx), Doğukan Toksöz xx, Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervan xx (Melih dk. 62 xx), Batuhan Kurt xx
Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker xx, Alper Tursun xx, Emre Şahin xx (Yusuf dk. 89 ?), Bilal Gülden xx, Haydar Deniz xx, Sinan Özkan xx, Tayyib Kanarya xxx (Furkan dk. 86 ?), Azad Filiz xx, Ethem Pülgir xx, Muhammet Emir xx, İsmet Kavuştu xx
Goller: Tayyib (dk. 54 ve 85) (Bayburtspor)
Kırmızı Kart: Abdullah (dk. 69) (Kardemir Karabükspor)
Sarı Kartlar: Toykan, Arda (Karabükspor), İsmet (Bayburtspor)

KARABÜK

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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