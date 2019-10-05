TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Mutlu Çiğdem xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Arda Belen xx, Sezer Gündüz xx, Tuğrul Yavaşçı xx, Oğuz Eken xx (Barbaros dk. 62 xx), Toykan Topuz xx (Emre Eser dk. 67 xx), Doğukan Toksöz xx, Abdullah Sezgin xx, Cihan Aydın xx, Berk Kervan xx (Melih dk. 62 xx), Batuhan Kurt xx

Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker xx, Alper Tursun xx, Emre Şahin xx (Yusuf dk. 89 ?), Bilal Gülden xx, Haydar Deniz xx, Sinan Özkan xx, Tayyib Kanarya xxx (Furkan dk. 86 ?), Azad Filiz xx, Ethem Pülgir xx, Muhammet Emir xx, İsmet Kavuştu xx

Goller: Tayyib (dk. 54 ve 85) (Bayburtspor)

Kırmızı Kart: Abdullah (dk. 69) (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Toykan, Arda (Karabükspor), İsmet (Bayburtspor)

KARABÜK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

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