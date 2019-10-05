Kardemir Karabükspor - Bayburt Özel İdarespor: 0-2

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- HAKEMLER: Süleyman Soyutürk(xx), Mutlu Çiğdem(xx), Ramazan Ufuk Avdaş(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat(x) Arda(x), Tuğrul(x), Sezer(x), Abdullah(x), Berk(x)(Dk.62 Melih x), Cihan(x), Toykan(x)(Dk.67 Emre Eser x), Doğukan(x), Oğuz(x)(Dk. 62 Barbaros x), Batuhan(x)

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Alişan(xx) Alper(xx), İsmet(xx), Ethem(xx), Muhammet(xx), Sinan(xx), Bilal(xx)(Dk. Okan), Azad(xx), Haydar(xx), Emre Şahin(xxx)(Dk.90 Yusuf), Tayyib(xxx)(Dk.86 Furkan) GOL:Dk.54 Tayyib(Bayburt Özel İdarespor)

SARI KART: Toykan, Arda(Kardemir Karabükspor) İsmet(Bayburt Özel İdarespor)

KIRMIZI KART: Abdullah(Kardemir Karabükspor)

GOLLER: Dk.54-85. Tayyib (Bayburt Özel İdarespor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında Bayburt Özel İdarespor´a 2-0 mağlup oldu.

54'üncü dakikada sağdan kazanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuran Tayyib, topu ağlarla buluşturdu.

70'inci dakikada Abdullah, rakibine yaptığı faul sonrası 2. sarı kart sonrada kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

85'inci dakikada Emre Şahin sağdan ortaladı. Tayyib´in vuruşunda top ağlara gitti.



KARABÜK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.