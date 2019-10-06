Tomruk yüklü kamyon yan yattı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şimşirdere Şefliğine ait bölgeden tomruk çekimi yapan Sezai Ören yönetimindeki 37 LA 093 plakalı kamyon, Karadağ 92 bölmede çamura battı.

Çamura batarak yan yatan tomruk yüklü kamyon, orman köylüsü tarafından traktör ve kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Olayda yaralanan olmadı.

KARABÜK 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

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