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Türkiye’nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi ...

İHA

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle, Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal seçimiyle aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere Türkiye'nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" başladı.

Türkiye’nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu: "Türkiye, ekonomisinin de önünde bir kitap piyasası büyüklüğüne sahip ülke" "Bize bağlı kütüphanelere baktığımızda 5 yıl önce üye sayımız 885 binken 2019 yılı itibariyle 3,5 milyona doğru gidiyoruz"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle, Türkiye’deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal seçimiyle aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere Türkiye’nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" başladı.
KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu’nda yapılan çalıştay açılışına; Karabük Valisi Fuat Gürel, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve çok sayıda davetli katıldı.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Türkiye’de "bebek kütüphanesi"nin Karabük’e açıldığını, ilk çalıştayın da Karabük’te yapıldığını söyledi.
Karabük’te "bebek kütüphanesi"nin açılmasının ardından ikincisini Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde açtıklarını, üçüncüsünü müstakil olarak Tokat’ta açtıklarını ifade eden Turşucu, Karabük’te de müstakil bir "bebek kütüphanesi" açmayı umduklarını belirtti.
Türkiye’nin son yıllarda kitap, kütüphane konularında önemli mesafeler kat ettiğini aktaran Turşucu, "Türkiye’de 2000’li yılların başlarında üretilen kitap çeşitliliği 12 bin civarındaydı, 12 bin çeşit kitap üretiliyordu. Geçtiğimiz sene 67 bin 135’e geldik. Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan kitaplarla beraber Türkiye’de geçen sene 70 bin 803 çeşit kitap üretildi. ’Dünyada neredeyiz?’ diye soracak olursanız, ilk 10’un içerisindeyiz. 2018 istatistikler ortaya çıkmadı, önümüzdeki aylarda yayınlanacaktır, tahminen söylüyorum dünyada 6’ncıyız. Bu yönüyle kendimize güvenelim. Kitap piyasası büyüklüğü bakımından da son 1015 yıl içerisinde Türkiye hep ilk 20’nin içerisinde oldu. 12, 11, 10, 9. sırada olduk, şu sıralarda da 1112 o sıralamadayız. Türkiye, ekonomisinin de önünde bir kitap piyasası büyüklüğüne sahip ülke" diye konuştu.
3,5 milyon üye sayısına yaklaşıldı
Bardağın dolu tarafını görmek gerektiğini, dolu tarafını görmenin de tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Turşucu, şöyle konuştu:
"İnsanımızın kitaba erişmesini daha da kolay hale getirebilmek adına ’yaşayan kütüphane’ yaklaşımıyla kütüphanelerimizi sadece kitap ödünç alınıp verilen mekanlar olmaktan çıkardık. Biz kütüphanemizde bir İngilizce kuru olabilir, Arapça kursu olabilir, keçecilik kursu olabilir, kodlama eğitimi olabilir, çeşitli toplantılar olabilir, şehrin ihtiyacını giderecek çeşitli toplantılar yapılabilir, söyleşiler yapılabilir yani aslında biz kütüphanenin içerisine kültür merkezini, halk eğitim merkezini taşımaya başladık. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olmayan kütüphaneler de var. Onların sayısının artmış olması bizi ancak sevindirir. Bize bağlı kütüphanelere baktığımızda 5 yıl önce üye sayımız 885 binken 2019 yılı itibariyle 3,5 milyona doğru gidiyoruz. Bizi başı kişiler, çevreler eleştiriyor. ’Kütüphaneleri kütüphane olmaktan çıkardınız. Bu kadar çok kurs yapılır mı, bu kadar çok etkinlik yapılır mı?’ Ama meyvelerini topluyoruz. Çünkü kütüphanelerimizi cazibe merkezi olma seviyesine çıkarmamız gerekiyor. İnsanlar adres verirken, ’kütüphanenin sağındayım, solundayım, içindeyim’ diye adres vermesini sağlayacak şekilde estetiğini de sağlamaya çalışıyoruz."
Sivas’ta yapılan kütüphanenin Sivas’ın nüfusundan fazla okuyucu çeken bir yer haline dönüştüğünü, Konya’daki kütüphanenin 2 milyona yakın okuyucusu olan bir merkeze dönüştüğünü kaydeden Turşucu, "5 yıl önce ödünç verdiğimiz materyal sayısı 3 milyon 600 binken, şuanda 12 milyona doğru yürüyoruz. Temel kütüphane fonksiyonunu icra etmek noktasında da 4 katı bir iyileşme sağlamış bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel de KBÜ’deki birçok binanın yapılmasında KARDEMİR’in çok büyük destek olduğunu, müstakil kütüphane konusunda da KARDEMİR’in desteklerini beklediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gençleri geleceğe taşımak, ülkenin geleceğini planlamak adına eğitim öğretimde çok büyük gelişmeler olduğunu anlatan Gürel, şunları kaydetti:
"Fiziki alt yapımızı güzel hale getirdik. Her türlü emek sarf edilmekte. İllerimizde, ilçelerimizde kütüphanelerimiz gelişti. Okullarımızda zenginleştirilmiş kütüphaneler arttı. İlimizde 15 tane zenginleştirilmiş kütüphane açıldı. Artık kütüphaneni ötesinde içerik olarak farklılaştırılmaya, çocuk kütüphanesi bebek kütüphanesi gibi farklı kütüphaneler açılmaya başlandı. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması husunda, onların dikkatini çekmek, ufuk vermek, onların algılayabileceği alt yapıyı hazırlayabilmek çok önemli."
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise bebeklik döneminin, gelişimin en hızlı olduğu dönemler arasında olduğunu belirtti.
Bebek kütüphanesi oluşturulurken bebeklerin bütün bilişsel, dil, sosyal, duygusal, motor gelişim alanları ve duyularının harekete geçirilmesi özenle dikkate alındığını belirten Polat, "Bebek kütüphanesi bebeklerin ve küçük çocukların yazılı ve görsel materyallere ulaşma, keşfetme, resim ve nesneleri yorumlama, algılama ve okuryazarlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir kütüphanedir. Yazılı materyallerin yanı sıra beş duyu organına da hitap eden duyu materyalleri, ahşap bloklar, oyun, sanat eğitimleri sayesinde hayal gücü gelişimine de katkıda bulunacaktır. Bebek kütüphanesi bunların yanı sıra iki dilli çocuklar gibi özel gereksinimli ya da risk altında olan çocuklar için de erken müdahale hizmetleri açısından da oldukça önemlidir" dedi.
Konuşmaların ardından bebek kütüphanesiyle ilgili tanıtım filmi izlendi.

KARABÜK

07 Ekim 2019 Pazartesi

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