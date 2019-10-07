Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin Esentepe Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Safranbolu Belediyesinin tüm personeli ile birlikte 7/24 mesai anlayışı ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Köse, "Diğer müdürlüklerimiz gibi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzde büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte içme suyu su depolarımızda sağlık ve hijyen koşullarını sağlayan ekiplerimizce depoların iç temizliği de periyodik olarak yapılmakta. Yine, ilçemiz içme ve kullanma suyunda yapılan serbest bakiye klor araştırması da halk sağlığı laboratuvarında gerekli tahliller yapılmakta. Su analiz sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Su analizleri ile ilgili çalışmalar periyodik olarak yapılmakta" dedi.

Köse, belediye çalışma programı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

KARABÜK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:30

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.