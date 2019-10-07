Karabük'te altyapı çalışmaları

Karabük'te sağanak yağışlara karşı çalışma başlatıldı.
Karabük Belediyesi tarafından kış aylarında yağışların artacak olmasından dolayı şehirdeki yağmur ızgaralarının temizliğine hız verildi.
Şiddetli yağışlar sonucunda yaşanabilecek sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem alan Karabük Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarında biriken pislikleri, gazelleri ve çamurları temizliyor.
KARABÜK
07 Ekim 2019 Pazartesi
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