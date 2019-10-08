Genç Kızılay "fikir maratonu" yarışması sona erdi

Türk Kızılay Karabük şubesi önderliğinde, Karabük Genç Kızılay’ın gerçekleştirdiği ve Genç Kızılay Genel merkezi ile ortaklaşa yürütülen “İdeathon19” çağın filozofları fikir maratonunun finali muhteşem bir tören ile Safranbolu’da yapıldı.

Safranbolu’da gerçekleştirilen etkinliğe ülkenin birçok yerinden zorlu elemeleri geçerek 75 genç proje yazmak üzere katıldı.

Proje yarışmasına yapılan 200 Başvuru arasından yapılan elemede 75 gencimizin yarışmacı olarak kabul edildiği “İdeathon19” çağın filozofları fikir maratonu finalinde 15 gurup yarışıp projelerini yedi kişiden oluşan jüriye sundu.

Yarışmada, Aslıhan Gürler, İlker Önalan, Abdullah Özdurmaz, Furkan Güney ve Enes Erdil'in hazırladığı "Sürdürülebilir İnsan Kaynağının Karar Destek Sistemi ile Yönetimi" projesi birinci oldu. Senanur Ayaz, Müfide Kadıoğlu, Tuğçe Ankun, Merve Kütük ve Furkan Alagöz'ün hazırladığı "Sanal Gerçeklik Standı" projesi ikinciliği elde etti. Cemre Kelleci, Fatih Bakır, Hatice Karaoğlan, Hatice Sena İpek ve Sinem Şanlı'nın hazırladığı "Kızılay'la Gönül Bağı" projesi ise üçüncü seçildi.

Karabük Valiliği, KARDEMİR, Medikar, Safranbolu TSO, Ünal Mühendislik ve ÇeliK Ray firmaları tarafından da desteklenen projenin ödül gecesine , Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat,Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı Turunç ve Dr. Naci Yorulmaz, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Türk Kızılay Karabük Şube başkanı Özcan Büyükgenç ile kamu kurum müdürleri ile Kızılay çalışanları katıldı.

KARABÜK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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