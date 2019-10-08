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Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor

İHA

Karabük Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kitap Kafe projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor

Karabük Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kitap Kafe projesinde çalışmalar devam ediyor.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan Kitap Kafe projesinin açılışa hazırlandığını söyledi.
Kitap Kafe projesinin üniversiteli gençlerin ve öğrencilerin kitap okuyabilecekleri, İnternet erişimi olan sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, nezih bir mekan olarak tasarlandığını ifade eden Vergili, Kitap Kafe projesi ile gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirtti. Vergili, "Aynı zamanda maddi darlık içinde olan gençlerimize de para harcamadan bir kafeterya ortamında vakit geçirme imkanı sağlamış olacağız" dedi.

KARABÜK

08 Ekim 2019 Salı

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