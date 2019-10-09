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Karabük Üniversitesi 2019-2010 akademik yıl açılış töreni

İHA

Karabük Üniversitesi 20192020 akademik yıl açılış töreni ve ilk ders, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla 15 Temmuz Şehitler konferans salonunda gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi 20192020 akademik yıl açılış töreni ve ilk ders, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla 15 Temmuz Şehitler konferans salonunda gerçekleştirildi.
Karabük Üniversitesi'nin tanıtım filmi ile başlayan program Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Polat, Karabük Üniversitesi'ndeki çalışmalarını ve başarılarını aktardı. Polat, "Karabük Üniversitesi'ne Karabük'teki evinize ailenize, 20192010 akademik yılı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bu gün sizlerin huzurunda olmak bana apayrı bir heyecan veriyor. 2009 yılından beri burada hocayım. Farklı akademik ve idari kademelerinde görev yaptım. Yepyeni fikirler ve atılımlarla önümüzde büyük umut veriyorum. Karabük Üniversitesi Karabük ve Safranbolu'daki külliyeleri ve ilçe MYO'ları ile üniversiteşehirsanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birini vermektedir. Bu gün toplamda 50 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Güvenli, barış ve huzurun hakim olduğu üniversiteyiz. Bilim üretirken toplumdan da uzak kalamayız. Karabük halkının iyi niyeti ve samimiyetiyle şehre de aynı huzurun yansıdığı bir öğrenim kurumuyuz. İçinde bulunduğumuz külliyedeki binaların çatıları ve duvarlarına yerleştirdiğimiz güneş panelleriyle kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Yeşil kampüs ve temiz enerji odaklı yolumuza hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek demir çelik enstitüsünü bünyemizde barındırıyoruz. Test, deney ve araştırma imkanlarını geliştiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin istihdama katılmalarındaki en önemli nedeni donanımlarını artırarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini arttırmamızdır. Her yıl onlarca öğrenci kongresi, sempozyumu organize ediyorlar. Türkiye'nin her yerinden gelen öğrenci arkadaşlarını ağırlıyorlar. Safranbolu Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde yeni Aziz Sancarlar, Fuat Sezginler yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Karabük Üniversitesi'nde en çok öğrencisi bulunan 12 ülkenin elçiliklerini ziyaret ettik" diye konuştu.
Ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirecek milli ve manevi değerleriyle yoğrulan nesillerin yetişmesinde her türlü desteği vermektedirler. Eğitim gönüllüsü Karabüklüler ve Kardemir'in destekleri üstün gayretlerle kısa sürede fiziki alt yapısı hazırlanmış 50 bin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmış ülkemizin ve dünyanın önemli üniversiteleri arasına girmeye hat kazanmıştır. Üniversiteler bir ülkenin sanayileşmesine, modernleşmesine öncülük eden kuruluşlardır. Karabük Üniversitesi de Karabük'ün ayrılmaz parçası olmuştur. Sizlerin iyi bir eğitim alması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmazken devletimiz ve milletimiz 10 bin yatak kapasiteli yurt yapmıştır. Ayrıca bin kişilik yatak kapasiteli yurt inşaatı da sürmektedir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilimize çok önemli yatırımlar yapılmıştır. Bunlardan birisi de Karabük Üniversitesidir" diye ifade etti.

"Karabük Üniversitesi'nin geldiği nokta Türkiye'nın sıçramasının en önemli özetlerinden birisidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karabük Üniversitesi'nin açılışına gelmeye mecbur hissettiren ve hakikaten bize belki de medeniyetimizin güzel ve nazik bir jesti olan marifet iltifata tabidir anlayışını buraya gelerek ortaya koymamızı ifade ettiren kıymetli rektörümüz, salona ilk girdiğim anda heyecanları, duruşları kucaklayıcılıklarıyla birlikte Karabük Üniversitesi'nin pozitif yönünü çok iyi yansıtan, başarıları ve geleceğe dair ümit veren kıymetli bilim insanlarımız, yine kendilerine güzel bir dünya, ülke bırakmak için gayret gösterdiğimiz bize umut olan çok kıymetli öğrenciler 20192020 Akademik Yılının hem sizlere hem eğitim öğretim hayatımıza, hem ülkemize, Karabükü'müze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rektörümüz az önce güzel bir fotoğraf çizdi. Geleceğe ait bizi umutlandıran aynı zamanda öz güvenimizi yükselten gelecek nesillerimize bize güçlü bir miras bırakan bir fotoğraf. 12 yıldır Karabük Üniversitesi'nin geldiği nokta aslında Türkiye'nin sıçramasının attığı adımların, perspektifinin Türkiye'nin yakaladığı öz güvenin en önemli özetlerinden birisi olarak ortada durmaktadır. Gerek helikopterden gördüğümüzde gerek aşağıya indiğimde gördüğümüz tablo bizi güçlü bir Türkiye geleceğine, güçlü adımlarla ilerlettiğine şahit olarak ortada durmaktadır. Bunun için bu önemli bir rakamdır; 50 bin öğrenci rakamı. Sadece nicelikde değil nitelik bakımından da yoğunlaşma açısından da önemlidir. Bir tek kişinin getirilmesi ne kadar zor olduğunun ve bu konuda bu tip meselelerle uğraşan bir arkadaşınız olarak 7 bin 500 rakamının ne olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece burada eğitim vermiyorsunuz bir diploma da tahsis etmiyorsunuz. Belki bu gün dünyanın çok büyük ihtiyaç duyduğu değerleri yeniden inşa ediyoruz. Karabük Üniversitesi'nin elde ettiği bu misyonu takdirle, büyük bir minnet duygusuyla ifade etmek istiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
Akademik yıl açılış töreni ilk ders "Türkiye’nin 21. YY Hedefleri, FırsatlarTehditler” ile devam etti.

KARABÜK

09 Ekim 2019 Çarşamba

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