TSO Meclis Başkanı Ünal’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek “ Devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz”

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, TSO olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediklerini söyledi.

Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyanın toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, “Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye’nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak devam ediyor. Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Bugün itibari ile başlayan Barış Pınarı Harekatı’nda Rabbim kahraman Mehmetçiğimizin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” dedi.

KARABÜK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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