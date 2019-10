3. Safran Festivali düzenlenecek

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından 3. Safranbolu Festivali düzenlenecek.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz, Safranbolu safranını tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Festivalin 1820 Ekim tarihleri arasında düzenleneceğini ifade eden Yılmaz, "Her etkinliğin bir öncekinden daha iyi olması için gayret ediyoruz. Safranbolu ismini bu güzel bitkiden almış, dolayısıyla Safranbolu için safran bitkisi çok özel bir bitki. O nedenle çok güzel bir etkinlik yapmak istiyoruz. Geçen yıl yapmadıklarımızı, eksikliklerimizi bu yıl tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yıl güzellik yarışması yapmıyoruz. Zaman biraz daraldı, onun yerine safranla yapılmış yemekleri daha da yaygın şekilde yaymak istiyoruz. O nedenle Safranlı Yemek Yarışması düzenleyeceğiz. Buraya katılımların çoğalmasını bekliyoruz, bu festivale de tüm halkımızın katılmasını istiyoruz. Bu organizasyonu biz yapıyoruz ama bu festival Safranbolu'nun etkinliği, Safranbolu'nun turistin yönlerinin öne çıkarılması için yapılan etkinlik. O nedenle tüm halkın taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz. Biz kortejden bitene kadar halkımızın her etkinliğe iştirakini bekliyoruz" dedi.

Her şeyin Safranbolu için olduğunu aktaran Dizdar, şunları kaydetti:

"Safranbolu, sınıf üstü bir şehir. UNESCO tarafından korunan bir şehir. Bunun ne kadar güzel bir karar olduğunu ispata çalışıyoruz. Her restorasyonu daha iyi bir biçimde yaparak, Safranbolu'un geri kalmaması için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Safranbolu için çalışmaya çalışıyoruz. Festivalle ilgili çalışmalarımız tamamladık. Bu yıl da dizi oyuncuları katılabilir. Türker İnanoğlu Safranbolu'ya çok destek veriyor. Türker İnanoğlu'nun yaptıracağı fakülte binasında çalışmalar devam ediyor. Temel inşallah on güne kadar atılır."

3. Safran Festivali 18 Ekim'de Babasultan Mahallesi'nden kortej yürüyüşle başlayacak. Kazdağlı Meydanı'nda sona erecek kortej yürüyüşünün ardından açılış konuşmaları, folklor gösterileri ve safranlı macun dağıtımı yapılacak. Ardından, "Safran Üretiminde Son Gelişmeler", "Safran Üretiminde Kullanılan Biyoteknoljik Yöntemler", "Safranbolu'da Tohum Ekiminden Hasada Safran Tarımı" söyleşileri düzenlenecek.

Festivalin ikinci gününde programlar, Misakı Milli Demokrasi Meydanı'ndan Safran Parkuruyla başlayacak. Yukarı Çiftlik köyünde safran hasadıyla devam edecek etkinlikler, "Safran Yetiştiriciliğinde Yeni Ufuklar" söyleşisi ve Safranlı Yemeklertatlılar yarışmasıyla sona erecek.

Festivalin son gününde Saklı Cennete Yürüyüş ve geleneksel zerde kazanı kaynatılması yapılacak.

