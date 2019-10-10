"Girişimcilik Bayrağı" KBÜ'nün

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İş Var! Girişimcilik Programı'na en çok katılımcı veren Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2019 dönemi girişimcilik bayrağını kampüse taşıdı.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bu Gençlikte İş Var! Girişimcilik" paneline, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun, akademik personel ve öğrenciler katıldı. KBÜ Rektörü Polat, KBÜ'nün girişimcilik kampına en çok öğrenci gönderen üniversite olarak bayrağı kazandığını söyledi. Geçen yıl da ödülü almayı beklediklerini ancak bu yıla nasip olduğunu ifade eden Polat, "Ben istiyorum ki, Karabük Üniversitesi kalite odaklı, proje odaklı nerede ne iş var orada olsun istiyorum. Bunun için birçok çabamız, işlerimiz var. Bu Gençlikte İş Var! Girişimcilik Programında başarı gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunda sonrada benden rektör olarak ne talep ediyorsanız kapım sonuna kadar açık" dedi.

Konuşmanın ardından moderatörlüğünü TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele'nin yaptığı panelde, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun ve Çalışma Grubu Üyesi Çağatay Özkul, programın aşamaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra Workinlot Kurucu Ortağı Baran Korkut "Fikrin Varsa Nereden Başlamalısın?" sunumu gerçekleştirdi. Panel, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var programında başarılı olan öğrencilere verilen sertifika töreniyle sona erdi.

KARABÜK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:24

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