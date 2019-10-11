MÜSİAD Karabük Şubesi, Kastamonu Ahşap fuarını ziyaret etti

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube yönetimi ile üyeleri Kastamonu’da bu yıl 9.’ncu kez kapılarını açan Ahşap fuarını gezdi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Başkan Yardımcıları Cengiz Ünal, Remzi Özçelik ve Begüm Cefekar Karakaya ile yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Kastamonu Şube yönetiminin ev sahipliğinde Ahşap fuarını gezdi. MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Şensoy ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı gezi sonrası Karabük ve Kastamonu MÜSİAD Şubeleri Yönetim Kurulu üyeleri İstişare toplantısı da gerçekleştirdi.

KARABÜK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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