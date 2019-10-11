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Kırgızistan OŞ Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü

İHA

Karabük Üniversitesi, Kırgızistan'da bulunan Oş Devlet Üniversitesi ile eğitimde iş birliği protokolü imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Kırgızistan OŞ Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü

Karabük Üniversitesi, Kırgızistan’da bulunan Oş Devlet Üniversitesi ile eğitimde iş birliği protokolü imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
Karabük Üniversitesi ile Kırgızistan’da bulunan Oş Devlet Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen iki üniversite arasındaki iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Kudayberdi Kocobekov imza attı. İmzalanan protokol gereği iki taraf arasındaki akademik iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde karar alındı.

KARABÜK

11 Ekim 2019 Cuma

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