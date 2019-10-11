Mehmetçikler için okullardan dualar yükseldi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.



Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. Okul bahçesinde Kayabaşı Camii imamı İsmet Ökten’in okuduğu Fetih Suresi'nin ardından öğrenciler Mehmetçik için dua ederek destek verdi.



Okul Müdürü Recep Börekci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını ifade ederek, "Türk ordusunun amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Mehmetçiğimizin sağ salim gidip gelmeleri ve muvaffakiyetini cenabı haktan niyaz ederek, öğrencilerimizle birlikte cami imamızın destekleriyle bizlerde buradan dualarla onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

KARABÜK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.