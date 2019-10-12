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Çevresinde çökmeler yaşanan Eskipazar Devlet Hastanesi geçici olarak taşınacak

İHA

Sağlık Bakanlığı tarafından projesi ve ihalesi yapıldıktan sonra 2017 Kasım ayında hizmete açılan Eskipazar Devlet Hastanesinin çevresinde yaşanan çökmeler sonucu Bakanlık yetkilileri inceleme yaptı.

Çevresinde çökmeler yaşanan Eskipazar Devlet Hastanesi geçici olarak taşınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından projesi ve ihalesi yapıldıktan sonra 2017 Kasım ayında hizmete açılan Eskipazar Devlet Hastanesinin çevresinde yaşanan çökmeler sonucu Bakanlık yetkilileri inceleme yaptı.
25 yataklı ve 12 Milyon TL’ye civarına mal olan Eskipazar Devlet Hastanesi’nin çevresinde yaşanan çökmeler sonucu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne tutturduğu rapor sonucu Bakanlıktan gelen heyet incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda hastane binasında herhangi bir sıkıntının olmadığını çevresinde su drenajları olmadığından çökmelerin yaşandığını belirleyerek, hastaneyle ilgili yapılacak çalışmaların kısa sürede başlayacağı ve çalışmalar kapsamında hastanenin geçici olarak başka bir yere taşınacağı öğrenildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane binasının çevresinde yaşanan çökmeler sonucu Bakanlıktan gelen heyetin inceleme yaptığını belirterek, “ Çökmelerin olduğu alanlarda yağmur suları için drenajlar yapılarak, beton enjeksiyonu ile temele su geçişleri eklenecek. Binada şuan için her hangi bir sıkıntı yok. Sadece çevresinde yaşanan çökmeler mevcut. Bunun da hızlı bir şekilde yapılması için Bakanlığımız çalışma başlatacak. Çalışmalar kapsamında Eskipazar Devlet Hastanemizi geçici olarak ilçede bulunan Şehit Cafer Demirhan İmam hatip Ortaokulunun ek binasına taşıyacağız. Hastane çevresinde 78 ay sürecek olan çalışmaların tamamlanması ile Hastanemiz yeniden kendi binasına geçerek hizmetine devam edecek” dedi.

KARABÜK

12 Ekim 2019 Cumartesi

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