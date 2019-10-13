Kardemir Karabükspor - Tuzlaspor: 0-2

-STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Bayram Başkan(xx), Sezgin Altun(xx), Eren Özçelik(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Halit(x) Arda(x), Sezer(x), Tuğrul(x), Abdullah(x), Berk(x), Toykan(x)(Dk.61 Ömer x), Cihan(x), Doğukan(x)(Dk.74 Melih), Emre(x), Batuhan(x)
TUZLASPOR: Bayram(xx) Gökhan(xx), Kemal(xx), Erdinç(xx), Bülent(xxx), Sadık(x)(Dk.45 Devrim xx), Gökcan(xx), Muhammed(xx), Yasin(x)(Dk.62 Umut xx), Mehmet(xxx), Göksu(x)(Dk.88 Abdullah)
GOL:Dk.66 Bülent, Dk.89 Mehmet(Tuzlaspor)
SARI KART: Sezer, Cihan, Halit, Ömer(Kardemir Karabükspor) Göksu, Yasin, Muhammed, Bülent(Tuzlaspor)TFF 2. Lig Kırmızı Grup´ta Kardemir Karabükspor sahasında Tuzlaspor´a 2-0 mağlup oldu
66'ncı dakikada Bülent, kalabalık defansın arasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi:0-1.
89'uncu dakikada Mehmet'in ceza yayı gerisi sol çaprazından çektiği şut ağlarla buluştu:0-2.
KARABÜK
13 Ekim 2019 Pazar
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