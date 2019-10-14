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Çocuk boyundaki kabak, üreticisini şaşırttı

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir çiftçinin yetiştirdiği kabak, boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı.

Çocuk boyundaki kabak, üreticisini şaşırttı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir çiftçinin yetiştirdiği kabak, boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı.
İlçeye bağlı Şirinköy köyünde yaşayan Naciye Bostancı, 15 yıldır hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşıyor. Her yıl bahçesinde biber, domates, patlıcan, mısır, fasulye yetiştiren Bostancı, bu yıl kabak da yetiştirmek için tohum ekti. Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Bostancı, neredeyse çocuk boyunda ve kilosunda olan kabağı görünce şaşırdı. Çiftçinin yeğeni, 70 santimetre boyundaki 22 kiloluk kabağı taşımakta zorlandı.
Yengesini ziyaret ettiği sırada bahçe işleri ile uğraştığını gördüğünü belirten 12 yaşındaki Ege Bostancı, "Bahçede gezerken bu kabağı fark ettim. Kabağın boyuna baktım, neredeyse benim boyumda, kilosuna baktım neredeyse benim kilomu geçecek düzeyde. Artık kopardık eve getireceğiz, tatlısını afiyetle yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.
15 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen çiftçi Naciye Bostancı, "Bu yıl bu türden kabak ektik. Ürünümüz dev kabak çıktı. Kilosu 2025 kilo ağırlığında, 6570 santimetre boyunda kabağımız yetişti. Bizde hiç böyle kabakla karşılaşmamıştık bu zamana kadar. Çok sevindik ve çok mutlu olduk. İlaçsız ve hormonsuz kabağımız yetişti" diye konuştu.
Bostancı, diğer ürünlerde organik tohum kullandığını ifade ederek fazla ürün elde ettiklerinde satışını yaptıklarını kaydetti.

KARABÜK

14 Ekim 2019 Pazartesi

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