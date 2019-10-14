Durdurulan araçtaki uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta, kente uyuşturucu madde getiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkisinde, uyuşturucu madde getireceği belirlenen araç durdurularak içerisinde bulunan Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

KARABÜK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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