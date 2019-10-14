Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Karabük'te, kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine yaptıkları çalışma sonucu, Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkiinde durdurulan araçta bulunan ve gözaltına alınan Y.Ç. ve R.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskipazar Adliyesine çıkarıldı.

İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlıların kullandıkları araçta yapılan aramada, 36 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilmişti.

KARABÜK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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