Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

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KARABÜK´te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken (19), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Sürücü adayı Emir Şan Eken yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metre yükseklikteki kanalda yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KARABÜK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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