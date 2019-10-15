İl Özel İdaresi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı

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Karabük İl Özel İdaresinde çalışan memurlarımızın ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Sosyal Denge Sözleşmesi Vali Fuat Gürel ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Gürel, İl Özel İdaresi çalışanlarına böyle bir imkân sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Valilik Makamı Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine; Vali Fuat Gürel, BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, Özel İdare Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun, BemBirSen İl Temsilcisi Yılmaz Çelen ve sendika temsilcileri katıldı.

KARABÜK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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