Motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi

KARABÜK'te, motosiklette 4'ü çocuk 6 kişinin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.
KarabükSafranbolu çevre yolunda dün gece 4'ü çocuk 6 kişinin aynı motosiklette yolculuk yaptığı görüldü. Çocuklardan ikisinin sürücünün önünde, diğer ikisinin de koltuktaki eşi ile aralarında olduğu görülürken, diğer sürücüler duruma şaşırdı. Bulak Kavşağı´nda kırmızı ışıkta beklerken cep telefonuyla görüntülenen ailenin yolculuğu, gecenin karanlığında Safranbolu yönüne doğru devam etti.
KARABÜK
15 Ekim 2019 Salı
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