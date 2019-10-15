Motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi

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KARABÜK'te, motosiklette 4'ü çocuk 6 kişinin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.

KarabükSafranbolu çevre yolunda dün gece 4'ü çocuk 6 kişinin aynı motosiklette yolculuk yaptığı görüldü. Çocuklardan ikisinin sürücünün önünde, diğer ikisinin de koltuktaki eşi ile aralarında olduğu görülürken, diğer sürücüler duruma şaşırdı. Bulak Kavşağı´nda kırmızı ışıkta beklerken cep telefonuyla görüntülenen ailenin yolculuğu, gecenin karanlığında Safranbolu yönüne doğru devam etti.



KARABÜK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

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